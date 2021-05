Após encontro com Bolsonaro e ministros, Zema garante obras em Minas

Encontros com Bolsonaro e Marcelo Álvaro Antônio fizeram parte da agenda de Zema nesta terça (25/5) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 30/01/2020)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), garantiu melhorias no Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, na Grande BH, após se reunir com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e ministros. Ele comentou a agenda em sua página no Twitter na noite desta terça-feira (25/5).

Dia produtivo com importantes agendas em Brasília. Minas Gerais precisa de investimentos em obras que dizem respeito ao Governo Federal. Só conseguiremos reerguer o Estado com muito diálogo. pic.twitter.com/Wd8pdWVaT8 %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) May 25, 2021

De acordo com o governador, também ficou acordada as inaugurações, “em breve”, de dois terminais de passageiros nosde Monte Claros, no Norte de Minas, e Uberlândia, no Triângulo.Zema também falou em "estimular ferrovias para comercializar os produtos mineiros", sobretudo para o "Noroeste do estado, onde a agricultura está crescendo muito".Além deZema visitou o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Também se reuniu com os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Onyx Lorenzoni (Secretaria-Geral da Presidência da República).Apesar de não citar no Twitter,também se encontrou com os deputados federais Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG) e Tiago Mitraud (Novo-MG).Também conversaram com Zema: ode Minas e Energia, Bento Albuquerque; o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira; a diretora-presidente da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Christianne Dias. e o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone.Formaram a equipe de Zema na viagem a Brasília três secretários: Igor Eto (Governo), Marília Melo (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) e Fernando Marcato (Infraestrutura e Mobilidade).