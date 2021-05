CPI: Rogério Carvalho e Girão batem boca e causam novo tumulto em sessão

Bate boca entre senadores agitou sessão da CPI (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

Um desentendimento entre os senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Eduardo Girão (Podemos-CE) causou tumulto durante o depoimento da secretária de Gestão, Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, nesta terça-feira (25/5). O bate-boca começou depois do discurso do parlamentar petista, que acusou a depoente de falar mentiras na sessão.

Depois da fala de Rogério, Mayra disse que não teve a chance de responder a uma pergunta do senador, que a questionou o motivo de não ter pedido demissão do Ministério da Saúde. Anteriormente, ele havia perguntado se ela defendia isolamento, máscaras e vacinação em massa. Mayra disse que sim. Em seguida, ela negou que tenha defendido a imunidade de rebanho.

Por sua vez, Eduardo Girão interrompeu a fala de Rogério, que estava no sistema remoto.“O senhor deixou muito claro que não queria ouvir a resposta dela”, afirmou.

Nervoso, Rogério disparou contra o senador cearense: “No meu direito parlamentar, fiz o que minha consciência manda. Não é o senhor e nem ninguém que vai dizer como eu vou me portar aqui. Tenho minha opinião e ela é clara. Todos que vêm aqui estão treinados para mentir e enganar o Brasil”.

Por fim, Mayra também entrou na discussão: “Você me respeite, senador. Vim aqui na qualidade de técnica e o senhor está me acusando de mentirosa. Me respeite, senador”.

A discussão foi interrompida quando o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM) interveio.

Depoimento

A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.

No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. No dia 6 de maio, foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.

Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores em 12 de maio, seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana retrasada.

Na última semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, na terça-feira (18/5) passada. Nos dois dias seguintes, depois de suspensão por conta de reunião em plenário e de um mal-estar sentido pelo depoente, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, depôs.

Nesta quarta-feira (26/5), será realizada sessão exclusiva para votação de requerimentos. Vários deles dizem respeito a novas convocações e reconvocações. Na quinta-feira (27/5), espera-se que alguma testemunha deponha à CPI.