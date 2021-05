Em encontro com Queiroga, Pacheco elogia iniciativas de combate à pandemia

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), anunciou que se encontrou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na manhã desta segunda-feira (25), para fazer um "balanço" das ações de combate à pandemia da covid-19 no Brasil. "Boas iniciativas vêm sendo tomadas, mas é muito importante mantermos a vigilância, em especial para evitarmos um novo pico", relatou o senador no Twitter.



Na publicação, Pacheco compartilhou uma foto do encontro. "Recebi, nesta manhã, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para fazermos um balanço das ações de combate à Covid-19", escreveu. O presidente do Senado elogiou as ações de combate à pandemia, mas reforçou a necessidade de medidas de prevenção e vigilância sanitária.



"Se estamos no meio de uma guerra e perdendo algumas batalhas, é fundamental todas as pessoas manterem os cuidados, inclusive, não promovendo e participando de aglomerações", declarou. E finalizou: "isso é demonstração de respeito e amor ao Brasil".