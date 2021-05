Área técnica da Saúde de MG pediu que não houvesse vacinação em Confins

Ex-secretário de saúde presta depoimento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press) vacinação contra COVID-19 em Minas Gerais foi permeado por divergências entre integrantes da Secretaria de Estado de Saúde. Uma área técnica da pasta recomendou ao ex-secretário Carlos Eduardo Amaral que o evento não fosse sediado no Aeroporto de Confins. Ele, contudo, alegou ter seguido ordens da Secretaria-Geral do governo de Romeu Zema (Novo) e da área de comunicação do Palácio Tiradentes.



Em áudios entregues à CPI, Janaína se dirige a Amaral e ao ex-chefe de gabinete da secretaria de Saúde, João Pinho. A este segundo, a técnica diz temer repercussões negativas do ato no aeroporto e defende o cumprimento da programação original, que previa que a solenidade ocorresse no Hospital Eduardo de Menezes em, Belo Horizonte





“Se der, minimamente, uma coisa errada, isso vai reverter contra a gente, não é? Tecnicamente, não concordo, realmente, com essa realização lá”, argumenta no áudio.





Para Amaral, ela também se queixou. “Ainda gostaria que fosse considerado fazer no Eduardo de Menezes, em vez de fazer no Aeroporto de Confins”, cita em outro techo.





Questionado pelos parlamentares a respeito do teor dos áudios, o ex-secretário alegou que a decisão foi tomada em conjunto. “Não houve desacordo com orientação técnica. Houve construção. A vacinação seguiu um consenso de que, no final das contas, depois de discussão, poderia ser feita no aeroporto. Isso era uma orientação da comunicação do governo e da Secretaria-Geral”.





Ainda conforme Amaral, a orientação da Secretaria-Geral veio do chefe da pasta, Mateus Simões.