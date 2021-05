Ministério aprovou obras sem licitação na gestão Pazuello, diz TV

Jornal Nacional revela contratos suspeitos do Ministério da Saúde na gestão de Pazuello (foto: Reprodução) Saúde pode estar envolvido em fraudes de contratos no Rio de Janeiro. Em reportagem exibida nesta terça-feira (18/5), o Jornal Nacional mostrou que, sem licitação, militares escolheram empresas para reformar prédios antigos durante a gestão de Eduardo Pazuello e teriam usado a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes. O Ministério dapode estar envolvido em fraudes de contratos no Rio de Janeiro. Em reportagem exibida nesta terça-feira (18/5), omostrou que, sem licitação, militares escolheram empresas para reformar prédios antigos durante a gestão dee teriam usado a pandemia como justificativa para considerar as obras urgentes.



O escândalo foi divulgado um dia antes do depoimento do ex-ministro na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia de COVID-19 no Senado. Pazuello deverá abdicar parcialmente do direito ao silêncio que lhe foi garantido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (19/5).





08:45 - 18/05/2021 CPI: senador pede quebra de sigilo de Carlos Bolsonaro, Filipe Martins e Pazuello coronel da reserva, George Divério – nomeado em junho para o cargo máximo da Superintendência Estadual do Ministério no Rio – autorizou duas contratações sem licitação que somam quase R$ 30 milhões. Só para a reforma dos galpões na Zona Norte do Rio, quase R$ 9 milhões. Segundo a apuração da reportagem do 'JN', a decisão teria sido tomada em novembro de 2020 por gestores nomeados pelo ex-ministro. Naquele mês, com um intervalo de dois dias, oda reserva,– nomeado em junho para o cargo máximo da Superintendência Estadual do Ministério no Rio – autorizou duas contratações sem licitação que somam quase R$ 30 milhões. Só para a reforma dos galpões na Zona Norte do Rio, quase R$ 9 milhões.





Dois sócios da LLED Soluções, a empresa escolhida para a reforma, se envolveram num escândalo em contratos com as forças armadas com uma empresa que se chamava CEFA-3. Como esta empresa foi proibida de celebrar contratos com o governo federal por 5 anos, até 2022, os mesmos sócios apenas criaram um novo CNPJ, a LEED.

Eles apresentam as Forças Armadas como principais clientes. Só no governo Bolsonaro, a empresa teria ganho R$ 4 milhões em contratos.





Ainda segundo o 'JN', o processo de reforma dos galpões é mantido em sigilo no portal público do Ministério da Saúde.

Outra obra

Também no mês de novembro, o coronel George Divério autorizou uma reforma completa na sede do Ministério da Saúde no Rio, por quase R$ 20 milhões, novamente sem licitação.





A obra foi considerada urgente, com os mesmos argumentos usados no galpão. Por exemplo: iluminação automática de LED na fachada, por R$ 1 milhão, e até a reforma do auditório, com 282 poltronas novas, a R$ 2,8 mil cada uma.





A reportagem mostrou que a empresa escolhida, sem licitação, para uma obra de R$ 20 milhões, fica em Magé, na Baixada Fluminense, numa área dominada pela milícia.





Jean Oliveira teria sido o dono e o único gestor da microempresa "SP Serviços". Os únicos contratos dela com a União tinham sido com a Indústria de Material Bélico (Imbel) ligada ao Exército. Mais exatamente, com a fábrica da Estrela, a fábrica de explosivos que, na época, era dirigida pelo coronel George Divério, o homem nomeado por Pazuello para comandar o ministério no Rio.





Divério contratou três vezes a empresa de Jean Oliveira sem licitação.

Investigação

Diante de tantos indícios, a Advocacia-Geral da União (AGU) não aprovou as duas dispensas de licitação. Depois de assinados, os contratos da reforma no ministério e nos galpões foram anulados. Mesmo assim, a AGU quer que a investigação continue para verificar se há indícios de conluio entre os servidores e a empresa contratada.





A Superintendência do Ministério da Saúde no Rio declarou que atuou dentro da normalidade em relação à dispensa de licitação, que os processos foram anulados e encaminhados à Corregedoria-Geral do ministério e que atua com transparência e lisura nos processos.