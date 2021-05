Araújo diz que outros países estiveram em Israel para conhecer spray nasal

O ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou, durante seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que além do Brasil, a delegações de outros países compareceram a Israel para conhecer o spray nasal anticovid, que na época, estava em fase inicial de testes como medicamento contra covid-19.



Araújo citou as delegações da República Tcheca, Áustria, Dinamarca e do Chipre como países que teriam comparecido ao Israel para conhecer o medicamento. "O que mostra o interesse de países desenvolvidos, países de alta tecnologia na cooperação com Israel em termos semelhantes aqueles que nós estabelecemos", afirmou o ex-chanceler.