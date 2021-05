Renan sobre Bolsonaro: 'Ele acha que vagabundos são todos que o enfrentam'

Renan Calheiros disse que vai propor que Carlos Bolsonaro seja convocado para depor na CPI (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Relator da CPI da COVID, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) respondeu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que havia repetido o discurso do filho, o também senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), e o chamou de “vagabundo”.





"Isso é uma coisa da cultura do Rio de Janeiro. As pessoas que moram no Rio de Janeiro sabem que o miliciano tem uma cultura diferente, nunca considera que é criminoso, que está cometendo dano à vida das pessoas ou traficando. Ele acha que vagabundo são todas as pessoas que o enfrentam”.





“Tive que reagir. Não estávamos preparados. A sessão já estava terminando quando o senador Flávio Bolsonaro chegou apavorado e nos agrediu, para o pai postar em seguida. No dia seguinte, Bolsonaro agrediu o Estado e o federalismo e constrangeu as pessoas que estavam no palanque", afirma Renan.





CPI convoque o vereador Carlos Bolsonaro, também filho do presidente, para prestar depoimento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.



Agenda de depoimentos na CPI

Carlos Bolsonaro foi citado na oitava do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e do ex-secretário Fábio Wajngarten por participar das reuniões do governo acerca do enfrentamento da pandemia, inclusive em encontros para tratar da compra de vacinas.





Renan também criticou Bolsonaro por não ter apostado na vacinação brasileira no tempo certo: “O presidente confessou que estava sentado em um cheque de R$ 20 bilhões dado pelo Congresso, mas que ele não compraria vacina por não acreditar em sua eficácia. Disse que quem tomasse vacina viraria jacaré, que o homem afinaria a voz e que a mulher nasceria barba e que a vacina não serviria para nada”.





“Estamos fazendo tudo para que o governo corrija seus erros e avancemos no calendário. Vamos fazer proposta. O papel do Congresso é propositivo. Vamos cumprir nosso papel. Quando Bolsonaro assumiu a presidência, tivemos um desmonte do ensino, ciência e pesquisa. O propósito do governo é pelo corte de despesas”, acrescentou.





O senador também teceu pesadas críticas ao governo por não cuidar dos interesses nacionais e provocar debates em torno de ideologia política.





“O governo não tem uma linha de defesa, não tem argumentos. Vive só de agredir, xingar e provocar. É um esforço para tirar a CPI do roteiro e colocar em uma discussão emocional, que cada vez convence mais a sociedade brasileira, vinda de alguém que tenta minimizar o debate que estamos fazendo. Isso não vai mais acontecer”.