Maia diz que tinha ótima relação com Covas e 'estavam sempre próximos na Câmara'

Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, lamentou pelas redes sociais a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, nesta manhã, aos 41 anos.



Maia anunciou sua desfiliação do DEM e havia especulações da sua ida para o PSDB, partido de Covas.



"Meus profundos sentimentos pelo falecimento tão prematuro de Bruno Covas, um grande colega e político do nosso País. Tivemos uma ótima relação na Câmara dos Deputados, depois ele já prefeito de São Paulo, estivemos sempre próximos", disse Maia. Em sua mensagem, Maia disse que o ex-prefeito "foi uma pessoa que sempre demonstrou muita força, e é um exemplo de luta para todos nós. Deixo meu abraço à sua família, em especial ao seu filho Tomás", declarou.