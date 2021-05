Prefeito do Rio lamenta morte de Bruno Covas: 'exemplo de homem público'

Prefeito Eduardo Paes (foto: GABRIELA KOROSSY)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lamentou nesta manhã a morte do prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, neste domingo, que lutava desde novembro de 2019 contra um câncer.Também o deputado Alessandro Molon (PSB-RJ) deixou uma mensagem em seu perfil na rede social. "Recebo com tristeza a notícia da morte de Bruno Covas, com quem convivi na Câmara dos Deputados. Meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos próximos", disse Molon.