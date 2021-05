Renan sobre Bolsonaro: 'Frases que apavoraram o mundo'

Relator da CPI da COVID no Senado, senador Renan Calheiros (MDB-AL) (foto: Senado Federal/Reprodução) relator da CPI da COVID no Senado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou, nesta sexta-feira (7/5), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não poderia ter ignorado o que aconteceria com as negociações para a compra de vacinas contra a COVID-19 realizadas dentro do governo federal.



Sobre o destino de Bolsonaro na comissão, o senador garantiu isenção. "O impedimento do presidente será - ou não - uma consequência da própria investigação. Não é a CPI que vai pedir", disse.









"Ele não faria um depoimento daquele, repetindo depoimentos catastróficos que tem feito ao longo dessa pandemia se nos ouvisse. No mínimo ele ouvira uma palavra, um apelo de bom senso, de calma", explicou.





CPI por compartilhar uma amizade com o petista. Renan comentou também sua relação com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para alguns parlamentares, ele não poderia ser relator dapor compartilhar uma amizade com o petista. "Quando estive doente no ano passado o Lula me visitou, mas como o Lula, muitos fizeram isso . Não tem absolutamente nada de especial na minha relação com ele. É uma relação normal. Eu o respeito muito e ele me respeita muito também. Eu acho que a política tem que ser assim", destacou.

