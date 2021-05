Eduardo Bolsonaro critica CPI da COVID: 'Palhaços estão com inveja'

Eduardo Bolsonaro critica Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID (foto: AFP / EVARISTO SA)

Na tarde desta quinta-feira (6/5), durante o depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 , instalada pelo Senado para investigar as ações do governo federal durante a pandemia, Eduardo Bolsonaro, filho 03 do presidente, comentou em suas redes sociais que ‘osestão com inveja desta CPI’.