Bolsonaro nomeia mulher de líder do governo para ganhar R$ 27 mil em Itaipu

Em 22 de abril, Maria Aparecida participou de uma reunião com Bolsonaro em Brasília e publicou a foto do encontro nas redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução) Bolsonaro (sem partido) nomeou a ex-governadora do Paraná Maria Aparecida Borghetti para o cargo de conselheira da hidrelétrica Itaipu Binacional. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (6/5) no Diário Oficial da União (DOU). O presidente Jair(sem partido) nomeou a ex-governadora do Paranápara o cargo de conselheira da hidrelétricaBinacional. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (6/5) no Diário Oficial da União (DOU).







Marun foi nomeado para o Conselho de Administração pelo ex-presidente Michel Temer. O salário de ex-conselheiro era de R$ 27 mil por reunião.

Em 22 de abril, Maria Aparecida participou de uma reunião com Bolsonaro em Brasília e publicou a foto do encontro nas redes sociais.



"Estou em Brasília e pude entregar em mãos a réplica do nosso Palácio Garibaldi ao presidente da República Jair Bolsonaro. Agora, um dos símbolos da história de Curitiba estará no Palácio do Planalto, centro de decisões do país!", escreveu a ex-governadora.

O Conselho de Administração da binacional é formado por 14 integrantes.