PT divulga manifesto para exigir aprovação da vacina russa Sputnik V

Vacina russa não foi aprovada pela Anvisa na semana passada (foto: Mandel Ngam/AFP) PT (Partido dos Trabalhadores) faz apelo para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove o quanto antes a vacina russa Sputnik V. Um manifesto assinado nesta segunda-feira (3/5) pelo Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas e o Setorial Nacional de Saúde do(Partido dos Trabalhadores) faz apelo para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprove o quanto antes a vacina russa





“Esta situação revoltante assombra o mundo e tem responsável: o Governo Bolsonaro, que debocha da morte e infectados pelo coronavírus e implanta ações que impactam diretamente o risco de morrer”, diz o manifesto.





“O governo Bolsonaro faz de tudo para dificultar a aquisição de vacinas. Foi assim que se portou em relação à Coronavac. Foi assim também quando desprezou a aquisição, ainda em 2020, das vacinas da Pfizer. Da mesma forma agiu quando deixou de adquirir o total de doses de vacinas disponibilizadas pelo Fundo Covax Facility da OMS/Unicef”, afirmou a carta.





O manifesto pede que a Anvisa use com a Sputnik V os mesmos critérios para a aprovação de outras vacinas: “Sua atuação (governo Bolsonaro) em relação à vacina Sputnik V é um retrato do descaso com a vida dos brasileiros. A posição do presidente Bolsonaro, do Ministério da Saúde e do Ministério das Relações Exteriores é de total inação em relação à vacina Sputnik V”.





Ainda não há um prazo para que a fabricante solucione as pendências e possa comercializar a vacina no Brasil.