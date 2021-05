Ex-presidente Lula critica Bolsonaro e Lava Jato em pronunciamento

Lula criticou o governo Bolsonaro e lembrou números das gestões passadas (foto: Twitter/ Reprodução )

No início da noite deste sábado (1º/05) o ex-Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um pronunciamento para oNo vídeo publicado em suas redes sociais,critica o governo do presidente Jair, as empresas donas dede, a operaçãoe o ex-ministro Sergio Moro."Este é um 1º de maio triste para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. É um dia de luto pelas 400 mil vidas perdida por conta do COVID-19 – muitos delas porque o governo Bolsonaro se recusou a comprar vacinas que os foram oferecidas–; pelos 14 milhões de desempregados vítimas de uma política econômica que enriquece os milionários e empobrece os trabalhadores e a classe média e pelos 19 milhões de brasileiros que estão hoje passando fome, abandonados à própria sorte por esse desgoverno", disse Lula.O ex-presidente ainda disse que o país está devastado pelo "governo doe da". E repudiou a falta do auxílio emergencial diante a pandemia do novo coronavírus. "Minhadiante de tanta injustiça é muito grande", completou.