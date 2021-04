Eurodeputados criticam postura de Bolsonaro na pandemia

Um debate do Parlamento Europeu, na quinta-feira, 29, sobre a pandemia virou uma sessão de críticas ao presidente Jair Bolsonaro. O brasileiro foi chamado de "negacionista".



As críticas mais duras partiram de eurodeputados da esquerda, mas conservadores também o reprovaram. "A necropolítica de Bolsonaro constitui crime contra a humanidade", afirmou o eurodeputado espanhol Miguel Urban.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.