CPI da COVID: Rodrigo Pacheco vira alvo de bolsonaristas nas redes sociais

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), virou alvo de bolsonaristas nas redes sociais nesta terça-feira (27/4). A tag #PachecoTchutchucaDoSTF entrou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados do Twitter. Tudo isso está ligado à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado, que vai investigar as omissões do governo federal durante a pandemia.









Um questionamento: por que o Presidente do Senado, @rpsenador, acatou a decisão judicial de abrir a CPI, mas agora se insurge contra outra decisão judicial que trata do impedimento de UM SÓ SENADOR na relatoria?

Se o Senado não admite interferências, não teria que rejeitar todas? pic.twitter.com/yQx3yTmswx %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 27, 2021







Outros deputados também se manifestaram, atacando a decisão do presidente do Senado. Entre eles, Alê Silva (PSL-MG), que compartilhou uma notícia de Pacheco e disse “Logo, só o STF é que pode mandar no Senador…”.





Logo, só o STF é que pode mandar no Senador... https://t.co/1NL08dsWnA %u2014 Alê Silva %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 lockdown também mata! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@alesilva_38) April 27, 2021







Deputado Vítor Hugo (PSL-GO), disse que Pacheco não foi firme na decisão de abertura da CPI, mas que não teria coragem de abrir processo de impeachment contra um ministro do STF.





Estando certa a matéria, o presidente do Senado descumprirá decisão judicial. Se tem essa alternativa, veremos. Não foi firme assim qdo lhe determinaram a abertura da CPI-Covid. Teria Pacheco coragem tb de abrir processo de impeachment de ministro do Supremo que afrontasse a CF? pic.twitter.com/S2dBoMnzQj %u2014 Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) April 27, 2021







Carlos Jordy (PSL-RJ), ironizou e debochou do presidente do Senado. “Com juiz federal, sem competência para julgar senador, sou tigrão. Com ministro do STF, sou tchutchuca. Prazer, Rodrigo Pacheco!”, escreveu.





Com juiz federal, sem competência para julgar senador, sou tigrão.



Com ministro do STF, sou tchutchuca.



Prazer, Rodrigo Pacheco! %u2014 Carlos Jordy (@carlosjordy) April 27, 2021

Quem também se manifestou contra Rodrigo Pacheco foi o filho do presidente da República, Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Em seu discurso, ele disse que o atual presidente do Senado foi "ingrato" pela decisão.