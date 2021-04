Com presença de Zema, vereadores do Novo em BH lançam plano de integridade

Braulio Lara e Romeu Zema durante campanha nas eleições municipais de 2020 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press) Novo em Belo Horizonte lançam nesta quarta-feira (28/4), a partir das 10h30, um plano de integridade para o mandato, como base para seguir as ações parlamentares. O evento de lançamento, voltado também às equipes dos três políticos, será realizado de forma virtual e terá participação do governador de Minas Gerais e correligionário Romeu Zema (Novo), além de outros integrantes do Executivo estadual. Os três vereadores doemlançam nesta quarta-feira (28/4), a partir das 10h30, umpara o mandato, como base para seguir as ações parlamentares. O evento de lançamento, voltado também às equipes dos três políticos, será realizado de forma virtual e terá participação doe correligionário(Novo), além de outros integrantes do Executivo estadual.









Líder da bancada do Novo na Câmara de BH, a vereadora Marcela Trópia (Novo) afirma que uma das intenções é transportar esse “compliance” do setor privado para o público. O planejamento também se dá de forma preventiva, segundo a parlamentar.





“É uma forma que temos de fazer pactuação e deixar claro princípios e valores dos nossos mandatos. É bom, pois garante previsibilidade, o que esperar da nossa atuação, além de uma cartilha de como atuar em situações dúbias. Tudo isso tem que ser feito de forma preventiva. Temos mecanismos bons já previstos, como a lei de acesso à informação. O servidor tem que fazer somente o que está em lei, mas pactuar esses compromissos em um compliance é mais uma ferramenta, e que fazia falta. Não temos legislação anti-corrupção, mas e a lei de corrupção? O plano de integridade deixa isso claro”, afirmou Trópia, em entrevista ao Estado de Minas.





Braulio Lara (Novo), outro dos vereadores belo-horizontinos do partido, considera que a intenção é dar exemplo aos demais atores públicos. “O fato de ser lançado quase em maio é por ter uma maturação. Isso dá mais transparência e lisura, já é prática comum no privado, mas não no público. Queremos dar o exemplo e quem sabe influenciar todo setor público no país. Infelizmente, a corrupção no país é um assunto recorrente, e esse compliance pode tentar garantir um trabalho de acordo com código de ética de forma antecipada”, disse à reportagem.









“É um peso importante a presença deles. Esse caso específico não nos cabe fazer julgamento, mas se foi incorreto o governador já fez o certo: afastou do cargo, corrigiu de imediato. Todo o alto escalão foi convidado, o governador vai participar e estamos em uma linha que queremos inovação, para termos também essa melhor passagem pelo mandato e pelo setor público”, disse Braulio.





A outra integrante da bancada do Novo na Câmara de BH é a vereadora Fernanda Pereira Altoé (Novo). Os parlamentares voltam ao plenário da Casa para reuniões na próxima segunda-feira (03/5).