Vídeo: senador cai em inauguração de quadra de tênis e vira piada

Um vídeo do senador(DEM), ex-presidente da casa,durante uma inauguração de uma quadra deviralizou nas redes sociais. O parlamentar participou do lançamento da quadra na Praça Nossa Senhora da Conceição, Zona Sul de Macapá (AP).



Veja:

estava brincando de rebater bolas de tênis, sem os trajes corretos para a ocasião, apenas para marcar a inauguração. Nas imagens, é possível ver que ele se desequilibra ao tentar alcançar uma bola enquanto várias pessoas assistiam.Nas redes sociais, Alcolumbre riu dae disse: 'Tá tudo bem'. Ele falou sobre a entrega da quadra. “A obra é fruto de emenda parlamentar de minhae vai atender projetos sociais com escolhinhas da modalidade, além da comunidade em geral. A quadra está em construção desde o ano passado e como trata-se de verba pública, sua entrega não poderia ser adiada”, escreveu.Vários internautasda situação e o senador virou piada na web. "Tem que fazer caminhadas, tá muito volumoso, vamos cuidar da saúde", escreveu um seguidor. Alcolumbre respondeu: "Gostei do 'volumoso' para chamar de gordo", disse. Outra seguidora tambémrindo. "Passou no teste" e o senador também entrou na brincadeira: "Só que não".A quadra foi construída pela Prefeitura de Macapá e será administrada pela FAT (Federação Amapaense de Tênis). O espaço ainda não receberá os, e só poderá funcionar quando as atividades esportivas em espaços públicos forem liberadas pelos governos estadual e municipal.