Bolsonaro xinga e ameaça 'sair na porrada' com senador

Bolsonaro está irritado com o senador que pediu a instalação da CPI da Covid (foto: AFP)

O presidente Jair(sem partido) xingou e ameaçou ‘sair na porrada’ com o senador(Rede/AP), conforme novo trecho de áudio divulgado nesta segunda-feira (12/4) pelo senador Jorge(Cidadania-GO). No trecho da ligação divulgado no domingo (11/4) e ocorrida no sábado (10/4), Bolsonaro cobrou deque a CPI só vai investigar o governo federal e disse temer que o relatório da comissão seja – nas palavras do presidente – "sacana".



"Mas se você não participa (Kajuru), daí a canalhada lá do Randolfe Rodrigues vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que sair na porrada com um bosta desse", afirmou o presidente.



Randolfe foi autor do requerimento para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) a fim de apurar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia da COVID-19.



Em uma rede social, Randolfe afirmou que não se intimidará com a ameaça de Bolsonaro e que a "violência costuma ser uma saída para os covardes que têm muito a esconder".