Viana ataca decisão do STF de instalar CPI da COVID-19: ''Desrespeito''

Senador Carlos Viana (PSD) criticou a decisão do STF sobre a CPI da COVID-19

Em uma postagem no Twitter, na noite desta quinta-feira (8/4), o senador disse que o ativismo judicial chegou a um limite perigoso e inconstitucional. Além disso, acrescentou que era hora de o Senado dar uma resposta corajosa ao STF.

A decisão monocrática do ministro Barroso que determina em liminar a instalação de CPI é um completo desrespeito entre os Poderes da República. O ativismo judicial chegou a um limite perigoso e inconstitucional. É hora do @SenadoFederal dar uma resposta corajosa ao @STF_oficial

O ministrodeterminou, nesta quinta-feira, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), instale a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19. O objetivo da comissão é apurar possíveis irregularidades do governo de Jair Bolsonaro no combate à pandemia.O pedido foi feito pelos senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO).