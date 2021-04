Paulo Azi (DEM-BA) é eleito presidente do Conselho de Ética da Câmara

O novo comando do Conselho de Ética da Câmara para os próximos dois anos foi eleito nesta quinta-feira, 8. O deputado Paulo Azi (DEM-BA), ex-vice-líder do governo de Jair Bolsonaro na Casa, foi escolhido para presidir os trabalhos no lugar do colega, Juscelino Filho (DEM-MA). O deputado Hiran Gonçalves (PP-PR), foi eleito primeiro vice e Carlos Sampaio (PSDB-SP), segundo vice, todos com o mesmo placar.



Com a eleição de hoje, Azi herda a responsabilidade de conduzir dois casos de grande repercussão nacional em tramitação no colegiado, o da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de matar o marido, e de Daniel Silveira (PSL-RJ), em prisão domiciliar, por ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).



"Zelar pela boa imagem desse poder, oferecendo sempre àqueles que têm representação nesse conselho, assegurando o direito à ampla defesa, mas sempre procurando dar uma satisfação à sociedade brasileira", disse Azi sobre a função do Conselho ao assumir a presidência.