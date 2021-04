Bolsonaro sobre governadores e prefeitos: 'Está faltando humanidade'

Bolsonaro em Foz do Iguaçu: "Lamentamos as mortes, queríamos que ninguém tivesse morrido, mas tenho que lidar com a realidade. O desemprego é danoso" (foto: Alan Santos/PR)

O presidente(sem partido) voltou a criticar governadores e prefeitos, nesta quarta-feira (7/4), durante visita ao estado do Paraná. Ele participou, no início da tarde, de solenidade de término da ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu