Queiroga diz que decisão sobre liberação de cultos deve ser cumprida

(foto: AFP/Evaristo Sa)

, comentou nesta segunda-feira (5/4) a polêmica decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),, que liberou a realizaçãoem meio ao pior momento dano Brasil. Mesmo tendo defendido o distanciamento social e expressado preocupação com o feriado da Semana Santa, Queiroga afirmou que a decisão do magistrado deve ser cumprida. Nesta tarde, o ministronegou o pedido do PSD para que as igrejas fossem reabertas em São Paulo, indo contra o entendimento de Nunes Marques.