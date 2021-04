Na contramão do novo ministro, Bolsonaro volta a defender tratamento precoce

Desde o início da pandemia, Bolsonaro vem defendendo a adoção do que chama de "tratamento precoce" (foto: Reprodução/Redes sociais)

O presidente J(sem partido) contrariou a recomendação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e voltou a defender o chamado "tratamento precoce" contra a COVID-19 em sua live semanal nesta quinta-feira, 1º. Na avaliação dele, o procedimento, que não tem respaldo científico, "passou a ser crime no Brasil". "Muita gente no Brasil faz o tratamento precoce e o preventivo também", disse o chefe do Planalto.Na semana passada, oafirmou não existir tratamento para bloquear o vírus, mas ressaltou que a decisão de indicar medicamentos "compete ao médico, dentro de uma ambiência onde não existe uma evidência científica forte, com a sua autonomia milenar para prescrever medicamentos".Desde o início da pandemia, o presidente vem defendendo a adoção do que chama de "tratamento precoce", que consiste na utilização de substâncias como cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. Essas medicações não são recomendadas para pessoas com COVID-19. Na semana passada, três pacientes morreram após receber nebulização com cloroquina na cidade de Camaquã, região sul do Rio Grande do Sul.O presidente também comentou sobre um novo medicamento. "Já chegou à Anvisa a. É um medicamento que é desenvolvido conjuntamente com os Estados Unidos. Não é só nosso não, tá? Em conjunto com os pesquisadores americanos, de modo então que tenhamos então um remédio, mais cedo ou mais tarde, um remédio eficaz para combater aí a COVID", disse.