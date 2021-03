Bolsonaro e o ato falho: 'As medidas contra vacinas foram tomadas lá atrás'

Bolsonaro cometeu ato falho nessa quinta-feira (25/03) ao falar em ''medidas contra a vacina" (foto: Reprodução/Facebook)

Em live, Bolsonaro comete ato falho: 'As medidas contra vacinas foram tomadas lá atrás"https://t.co/D6DDiZRaGX pic.twitter.com/vVFKxHnA2W — Estado de Minas (@em_com) March 26, 2021

O presidente Jair(sem partido) deixou escapar umna noite dessa quinta-feira (25/03) durante sua tradicionalnas redes tradicionais.Diante da pressão para mudar a conduta de governança na pandemia do novo, o presidente demonstrou confusão ao ter que envergar um discurso para justificar a acusação que pesa sobre ele, vindas não só de opositores, de omissão na compra de vacinas."As medidas contra vacinas foram tomadas lá atrás. Muita nega isso aí, é negacionista, vamos assim dizer. Mas, graças ao trabalho do ministro Pazuello, hoje em dia temos condições de dizer que, até o final do ano, teremos cerca de 500 milhões de doses de vacinas no Brasil", disse.