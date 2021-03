'Kit COVID': na ALMG, deputados médicos divergem sobre tratamento ineficaz

Embora seja receitada, cloroquina não tem eficácia contra a COVID-19 atestada (foto: Juarez/Rodrigues/EM/D.A Press)

A reunião plenária desta quarta-feira (24/3) naLegislativa de Minas Gerais (ALMG) foi marcada por dissonâncias em torno do uso de medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina para tratar o novo. Médicos, os deputados Carlos Pimenta (PDT) e Doutor Jean Freire (PT) abordaram o tema. Enquanto Pimenta se mostrou favorável ao “tratamento precoce”, Freire lembrou que as substâncias não podem ser distribuídas livremente como “política pública” de combate à doença.





Carlos Pimenta, que já teve coronavírus, contou a colegas que, quando testou positivo, fez uso de um coquetel de remédios. Ele é partidário da entrega dos compostos aos infectados.“Com o passar dos dias, a fase de replicação do vírus vai passar por uma fase inflamatória. Fico pensando: porque não vou usar o medicamento se as pessoas estão usando e deu certo para muita gente? Temos exemplos em todas as cidades que usam e têm baixa incidência”, disse.Jean Freire, infectado pelo vírus em agosto do ano passado, defende que os médicos possam optar por ministrar remédios que integram o “kit COVID-19”.

Apesar disso, ele argumentou que a maioria dos usuários da hidroxicloroquina já está no grupo de pacientes que não vai desenvolver complicações em virtude do contágio.



“Oitenta por cento das pessoas que adquirem COVID-19 têm ótima evolução e não precisam ir a hospitais. Essas pessoas, usando ou não cloroquina — e a maioria dos usuários está aí — vão melhorar. Pensando assim, poderia dizer que, onde não se faz nada, há uma melhora”, explicou.



O petista, que testou positivo após reforçar a “linha de frente” médica no Vale do Jequitinhonha, contou ter visto pessoas com quadros clínicos delicados em virtude do uso descontrolado de remédios ineficazes. Uma das principais consequências, segundo ele, é a diminuição abrupta da saturação.



“Já recebi pacientes em UTIs que ficaram tomando cloroquina e deixaram de fazer o verdadeiro tratamento precoce, que é procurar um médico ao início dos sintomas”, disparou.



Pimenta argumentou, sem entrar em detalhes, que “vasta literatura médica” mostra a importância das substâncias.



“Existem pessoas que falam ‘isso não funciona, a ciência não recomenda’. A ciência recomenda, sim. Hoje, metade da ciência recomenda — e, outra metade, não”.



Bolsonaristas ‘apostam’ em São Lourenço

Clamor por ajuda

Na semana passada, políticos ligados ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), icônico entusiasta doineficaz, passaram a explorar o caso de São Lourenço , no Sul mineiro.O prefeito da cidade, Walter Lessa (PTB), disse ter zerado internações por meio dos remédios. Apesar disso, o Hospital de São Lourenço, que atende moradores de municípios vizinhos, tem 100% das UTIs ocupadas. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apura o caso.Após tecer críticas ao uso indiscriminado do coquetel precoce, Jean Freire pediu apoio aos hospitais do interior mineiro. “Enquanto gasta-se bilhões com cloroquina, os CTIs clamam pelo kit intubação, já que se fala tanto em kit. São as medicações importantes para sedar o paciente e mantê-lo no respirador”, falou.Ainda nesta quarta, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, assegurou que o Ministério da Saúde envia, até sexta, nova leva de medicamentos necessários ao processo de intubação.