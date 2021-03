Senado se reúne hoje para discutir vacinas e fornecimento de oxigênio

Plenário irá reunir nesta terça-feira (23/3) para discutir sobre o fornecimento mais vacinas para o país. (foto: Pixabay/Reprodução)

O Plenário doFederal irá senesta terça-feira (23/3), às 16h, para discutir a capacidade de fornecimento de mais, oxigênio e mediamentos para intubação de pacientes comA reunião foi solicitada pela senadora Rose de Freitas (MDB-ES), contou com a assinatura de outros 25 senadores e com o apoio do Grupo Parlamentar Brasil-ONU. A reunião será realizada em caráterO Senado informou que a reunião estava agendada para a última sexta-feira (19/3), mas foi adiada em razão do falecimento do senador Major Olímpio (PSL-SP), ocorrido na quinta-feira (18/03), em decorrência da COVID-19.O objetivo é evitar que aconteça em outros estados o colapso que aconteceu em Manaus por causa da falta de oxigênio nas unidades hospitalares. E ressalta que a falta deno país está interrompendo o processo de vacinação em alguns estados.De acordo com o site do senado Rose de Freitas pediu a presença de representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), do Instituto Butantan, da empresa farmacêutica Pfizer, da empresa farmacêutica Janssen e da farmacêutica União Química, além de representantes deprivados e de laboratórios de Rússia, China e Índia e representes das empresas que fornecem oxigênio.