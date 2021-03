Bolsonaro planeja indicar Pazuello a novo ministério, segundo emissora

Pazuello pode ser mantido por Bolsonaro no governo (foto: EVARISTO SA/AFP)

De saída do Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello pode atuar em nova pasta no governo. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) planeja a criar o Ministério Extraordinário da Amazônia e indicar o general como titular, de acordo com informações da CNN Brasil, nesta segunda-feira.





Com a permanência no governo, o novo cargo manteria foro privilegiado de Pazuello no Supremo Tribunal Federal. O militar responde a inquérito sobre a conduta no Ministério da Saúde em assuntos relacionados à pandemia do coronavírus no país.





A ligação de Pazuello com a Região Amazônica seria a justificativa para a indicação à nova pasta. Em 2020, antes de assumir o Ministério da Saúde, o general comandou a 12ª Região Militar da Amazônia.



A criação do ministério também enfraqueceria o Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão.





Jair Bolsonaro ainda teria dois cargos para indicar Pazuello: de assessor especial da Presidência ou o de secretário de Assuntos Estratégicos do Planalto.





Eduardo Pazuello aguarda a posse de Marcelo Queiroga para deixar o Ministério da Saúde. O médico foi indicado à pasta há uma semana, mas só poderá assumir após deixar a função de sócio-administrador da empresa Cardiocenter