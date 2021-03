Michel Temer garante que não disputará eleição presidencial em 2022 (foto: Nelson Almeida/AFP)

O ex-presidente Michel Temer descartou a candidatura nas eleições de 2022. Em postagem no Twitter, ele agradeceu o apoio de amigos, que criaram um grupo no Whatsapp chamado 'Michel Temer 2022'.



Recebi a notícia de que amigos lançaram a minha candidatura. Fico lisonjeado, porque é um reconhecimento ao meu governo. Mas a única candidatura a que me disponho é a tomar a 2a dose da vacina. Nada mais!%uD83D%uDE37 pic.twitter.com/bykQv2yeXL %u2014 Michel Temer (@MichelTemer) March 22, 2021

O ex-presidentedescartou a candidatura nas eleições de 2022. Em postagem no Twitter, ele agradeceu o apoio de amigos, que criaram um grupo no Whatsapp chamado 'Michel Temer 2022'.





“Recebi a notícia de que amigos lançaram a minha candidatura. Fico lisonjeado, porque é um reconhecimento ao meu governo. Mas a única candidatura a que me disponho é a tomar a 2ª dose da vacina. Nada mais”, publicou o emedebista, de 80 anos, que tomou a primeira dose em 27 de fevereiro, no Pacaembu, em São Paulo.





Na semana passada, Michel Temer foi absolvido pela Justiça Federal das acusações de um suposto esquema de corrupção em portos de São Paulo. Logo depois, amigos do ex-presidente criaram o grupo no aplicativo de troca de mensagens pleiteando a candidatura dele ao Palácio do Planalto em 2022.





Michel Temer ficou na presidência da República de 31 de agosto de 2016, sendo empossado após o impeachment de Dilma Rousseff, a 1º de janeiro de 2019. Durante o governo, ele chegou a ter rejeição de 82%. Quando deixou o cargo, a margem negativa ficou em 62%.