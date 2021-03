Pesquisa: Maioria não aprovou Fachin anular processos contra Lula

ministro Edson Fachin anulou processos contra Lula na Lava-Jato (foto: AGÊNCIA SENADO)

Decisão de Fachin

Lula elegível

Pesquisa do Instituto, divulgada nesta segunda-feira (22/03), aponta que 57% dos entrevistados (2.023) consideram justa as sentenças do então Sérgio, que condenaram o ex-presidente Luiz Iácioda Silva (PT) na OperaçãoO levantamento foi realizado entre os dias 15 e 16/03.Moro condenou Lula, no caso do apartamento tríplex no, litoral paulista, a nove anos e seis meses de cadeia, pena revisada em segunda instância para 12 anos e 1 mês, e depois reduzida a oito anos e 10 meses pelo Superior Tribunal de Justiça ().Também foi anulada aque condenou Lula a 12 anos e 11 meses no processo em Curitiba sobre o sítio de Atibaia — pena que subiu a 17 anos e 1 mês na revisão da segunda instância, no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), em Porto Alegre.Foram transferidos ainda dois processos referentes a doações de empreiteiras ao, que não haviam sido julgados.Quatro anos depois da primeira condenação, no caso do tríplex, o ministro Edson Fachin decidiu no dia 09/03 anular todos os processos Para 51% dos entrevistados do DataFolha, entre os dias 15 e 09 /03, Fachin agiu mal, enquanto 42% acreditam que fez o certo. Não souberam responder 6%.Em relação ao efeito principal da decisão de Fachin, a elegibilidade neste momento de Lula, a maioria (51%) não quer que Lula dispute as eleições de 2022 , enquanto 47% querem que o petista concorra.