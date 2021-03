Rodrigo Pacheco sobre pandemia no Brasil: 'exige coordenação do presidente'

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) (foto: Marcos Brandão/Senado Federal) COVID-19 despertou a necessidade de um posicionamento das autoridades políticas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (18/3) que deve sentar com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), para discutir sobre ações do Ministério da Saúde. A atual situação do Brasil frente àdespertou a necessidade de um posicionamento das autoridades políticas. O presidente do Senado,(DEM-MG) compartilhou em suas redes sociais nesta quinta-feira (18/3) que deve sentar com o presidente(sem partido), para discutir sobre ações do Ministério da Saúde.









Sentar à mesa, planejar e AGIR, o mais rapidamente possível. Isso é fundamental! A situação crítica do Brasil exige a coordenação do presidente da República, ações do Ministério da Saúde e toda colaboração dos demais Poderes, governadores, prefeitos e instituições. %u2014 Rodrigo Pacheco (@rpsenador) March 18, 2021

Vale ressaltar que mesmo com os recordes de mortes no Brasil da COVID-19, o presidente Jair Bolsonaro tem ido na contramão do que autoridades de saúde recomendam para evitar a disseminação do vírus.



O presidente também tem sido muito criticado por comparecer a eventos sem o uso da máscara de proteção. Ao longo da pandemia ele também recomendou medicamentos sem comprovação científica da eficácia contra o vírus.