Deputado pró-cloroquina e ivermectina morre de COVID-19

Sílvio Fávero ignorou orientação do governo do Mato Grosso, que não distribuiu 'kit' à população (foto: Divulgação/Assembleia Legislativa do Mato Grosso ) deputado estadual pelo Mato Grosso Sílvio Fávero (PSL), que morreu nesse sábado (13/03) vítima da COVID-19, kit COVID”. Medicamentos sem comprovação científica contra o vírus, como ivermectina e cloroquina, chegaram a ser propostos pelo parlamentar. (PSL), que morreu nesse sábado (13/03) vítima da além de ser contra a vacina contra o novo coronavírus , também defendia o chamado “”. Medicamentos sem comprovação científica contra o vírus, como, chegaram a ser propostos pelo parlamentar.









Fávero tinha 54 anos e estava internado desde 4 de março deste ano com complicações pulmonares. A notícia do falecimento foi divulgada pela assessoria de imprensa do parlamentar nas redes sociais.





"O quadro de saúde se agravou nesta madrugada, chegando ao quadro de infecção generalizada", informou o texto.





Um mês antes de ser internado com coronavírus, Fávero apresentou, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, um projeto de lei que visava a permitir que cada cidadão pudesse optar pela sua vacinação contra a COVID-19.





O deputado, apoiador do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido), deixa a mãe, Angélica, a mulher, Katia, e três filhos: Gabriel, Gustavo e João Ricardo.