Damares crava: 'Daqui a pouco, quem vai vacinar o mundo será o Brasil'

Damares disse ser 'apaixonada' pelo trabalho feito por Pazuello (foto: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil )

Simpática ao trabalho do ministro da Saúde, Eduardo, a chefe do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,Alves, está otimista com o processo de vacinação antiCOVID-19 no Brasil.Nessa sexta-feira (12/3), no seminário virtual “Mulheres de um novo tempo — 2021/2031”, ela elogiou o trabalho do companheiro de governo e minimizou as críticas por conta das sucessivas mudanças no número de doses previsto no cronograma de imunização.