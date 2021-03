Felipe Neto rebate Carlos Bolsonaro: 'Você não nos amedronta'

Youtuber publicou a resposta nas redes sociais (foto: Instagram/Reprodução) queixa-crime ocorreu. Entretanto, ele garantiu que não se deixará abalar com isso. Em resposta à acusação de calúnia feita por Carlos Bolsonaro nesta quinta-feira (11/03), o youtuber Felipe Neto confirmou no Instagram que o registro da-crime ocorreu. Entretanto, ele garantiu que não se deixará abalar com isso.





O youtuber ainda mandou um recado para o filho do presidente: "Carlos, um recado pra você: eu enfrento essa articulação do ódio há muito tempo. Você não me amedronta. Não é só a razão que está ao meu lado, mas também mais de 41 milhões de pessoas".

"Vocês podem botar medo em quem não tem como se defender, mas aqui não tem essa. Estamos prontos para todo tipo de covardia do lado de vocês e não vamos nos calar em função dessas tentativas nojentas de silenciamento. Os governantes devem temer seu povo, NUNCA o contrário. Nós vamos vencer".





Carluxo afirmou ter aberto queixa-crime contra mim e @BruMarquezine pelo crime de "calúnia" contra o Presidente da República.



Para ilustrar, ele pegou uma foto da Bruna nua em um trabalho de dramaturgia, com estrelas vermelhas no lugar dos mamilos.



Esse é o nível dessa gente. pic.twitter.com/ixRTlL7DQL %u2014 Felipe Neto (@felipeneto) March 11, 2021