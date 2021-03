Bia Kicis é confirmada para presidir Comissão de Constituição e Justiça

Uma das apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro, deputada é investigada no inquérito dos atos antidemocráticos (foto: Vinícius Cardoso/Esp.Correio/D.A Press)

Depois de dias de indefinição, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) assumirá a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. A escolha foi tomada nesta terça-feira (9/3) após acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira, e com a participação de outros líderes partidários.

A CCJ é uma das comissões mais importantes do Parlamento, responsável por analisar a constitucionalidade das propostas que tramitam na casa. Todos os textos devem passar pela comissão, o que faz dela a mais cobiçada pelos partidos. A CCJ tem o poder de arquivar ou de dar continuidade aos projetos.





A articulação do PSL a fim de indicar a parlamentar para a CCJ gerou forte repercussão negativa entre vários partidos, o que atrasou a escolha da deputada. Uma das apoiadoras do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a deputada é investigada no inquérito dos atos antidemocráticos, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).





O processo apura a organização de manifestações de simpatizantes de Bolsonaro que reivindicaram atos inconstitucionais, como golpe militar e fechamento do Congresso e do STF.





Em setembro do ano passado, Kicis também chegou a prestar depoimento na Polícia Federal no inquérito aberto para apurar o financiamento de atos antidemocráticos.





A escolha de Kicis, que foi procuradora do Distrito Federal, também faz parte de um acordo pelo qual o deputado Luciano Bivar (PE), presidente do PSL, fica com a primeira secretaria da Mesa Diretora, colegiado responsável por decisões administrativas e até políticas da Câmara.





Bia Kicis recentemente teve um vídeo removido do Youtube por promover desinformação sobre a pandemia do coronavírus. No vídeo, ela uma entrevista sobre vacinação com um médico negacionista da pandemia, chamado Alessandro Loiola.