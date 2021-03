Deputado mineiro é internado após ser diagnosticado com COVID pela 2ª vez

O deputado estadual foi diagnosticado pela segunda vez com COVID-19 e precisou ser internado (foto: Facebook/Reprodução ) deputado estadual Professor Cleiton (PSB) está internado, após ser diagnosticado pela segunda vez com COVID-19. A assessoria de comunicação do parlamentar comunicou a reinfecção dele em uma postagem nas redes sociais. estadual(PSB) está, após ser diagnosticado pelacom. A assessoria de comunicação do parlamentar comunicou a reinfecção dele em uma postagem nas redes sociais.

COMUNICADO Informamos que, pela segunda vez, o deputado estadual Professor Cleiton foi diagnosticado com Covid-19. O... Publicado por Professor Cleiton em Terça-feira, 9 de março de 2021





À reportagem do Estado de Minas, ele contou ter se infectado pela primeira vez em novembro do ano passado. Na ocasião, teve apenas sintomas leves. Desta vez, no entanto, foi diferente. “A reinfecção trouxe muitas complicações”, disse.



Segundo o deputado, desta vez ele teve febre alta, muitas dores no corpo e oxigenação em queda.





O parlamentar explicou que na quarta-feira da semana passada (3/9) procurou atendimento médico em um hospital, mas foi liberado no dia seguinte. “Depois, piorei consideravelmente e me internaram no sábado de manhã.”





Ele afirma que seus pulmões estão infeccionados e precisa de oxigênio para conseguir respirar.





“O combate à COVID requer uma luta diária, um controle emocional, um exercício de fé e paciência. Esta doença é terrível, mas ao mesmo tempo um grande ensinamento. Dar valor às coisas simples, como o ar que respiramos”, finalizou.





Professor Cleiton é deputado em primeiro mandato. Foi eleito pelo Democracia Cristã, mas no ano passado se mudou para o PSB. Compõe, a partir deste ano, a oposição ao governador Romeu Zema (Novo).





*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina