Após aglomeração no Congresso, três senadores pegam COVID-19

Por causa da explosão de casos de COVID-19 no Distrito Federal, o Congresso Nacional restringiu circulação de visitantes (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Lockdown no DF

Após "romaria" de prefeitos noem busca de recursos para emendas, trêsanunciaram esta semana terem recebido o diagnóstico positivo para. São eles: Major Olimpio (PSL-SP), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Lasier Martins (Podemos-RS).O líder dona Casa, Major Olimpio, de 58 anos, divulgou nesta terça-feira (2/3) ter sido infectado pelo vírus. Por causa disso, está em isolamento domiciliar apenas com sintomas leves.O parlamentar ponderou que, por causa da quarentena, não poderá participar das sessões semipresenciais do Senado nas próximas duas semanas, mas continuará trabalhando de forma remota para a Casa legislativa.O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira, de 45, foi diagnosticado com o novoe também só apresenta sintomas leves.Já o senador Lasier Martins, de 78, está com dores no corpo e coriza, mas deve participar, de casa, das sessões de forma on-line.Por causa do aumento significativo do número de casos de COVID-19 no Distrito Federal, o Congresso Nacional está, atualmente, com a circulação de visitantes restrita.Mas, nas duas últimas semanas, prefeitos e assessores se aglomeravam em gabinetes de parlamentares em busca de recursos para o Orçamento de 2021, em discussão no Parlamento.Dois senadores já morreram em decorrência de complicações da COVID-19: José Maranhão (MDB-PB) , aos 87 anos, e Arolde de Oliveira (PSD-RJ), aos 83 anos – ele era defensor da cloroquina e crítico ao isolamento social.