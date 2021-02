Lira: se não tivéssemos partidos de centro, não teríamos reforma da Previdência

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), fez há pouco uma defesa do centro político brasileiro e, mais especificamente, do chamado "Centrão", que reúne parlamentares de diversos espectros políticos. Foi justamente o Centrão que conduziu Lira ao comando da Câmara.



"O 'centro' é uma formação de partidos que são de centro direita, às vezes de centro esquerda", pontuou Lira. De acordo com o presidente da Câmara, se não fossem os partidos de centro, o País não teria promovido reformas econômicas importantes, como a da Previdência e a Trabalhista.



Lira participa neste sábado de evento virtual do Grupo Prerrogativas, que reúne profissionais da área do Direito.