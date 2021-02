Lira: estamos numa segunda onda da covid-19, que teve pré-avisos de Manaus

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), afirmou há pouco que o País enfrenta uma "segunda onda" de covid-19, que teve "pré-avisos de Manaus". "No fim do ano, muitas pessoas viajaram pelo Brasil. Era previsível que essas coisas (segunda onda) acontecessem", disse.



Segundo Lira, o País passa por dificuldades econômicas, sociais e na área de saúde. Ao mesmo tempo, ele citou medidas adotadas pelo governo federal, por Estados e municípios, como o auxílio emergencial. "Nós não temos a receita desta crise. Temos que ter sensibilidade para votar todas as matérias", afirmou. Lira citou ainda que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decretou lockdown ontem e que "a reação contra isso está imensa".



Lira participa neste sábado de evento virtual do Grupo Prerrogativas, que reúne profissionais da área do Direito.