Juiz federal de MG nega liminar para barrar general indicado por Bolsonaro

Bolsonaro indicou o general Joaquim Silva e Luna para a presidência da Petrobras









“O Presidente da República está nitidamente constrangendo o Conselho de Administração a nomear determinado Diretor-Presidente a contragosto do Conselho, a ponto de os administradores da estatal avaliarem eventual renúncia coletiva”, agindo assim com evidente abuso de poder, com interesses evidentemente eleitorais, em desacordo com os interesses da empresa petrolífera, o que agride dispositivos da Lei das S/A”, disseram.





No entanto, o juiz entendeu que a análise dos requisitos do general Silva e Luna para o cargo deve ser entregue para “instâncias administrativas”, como o próprio Conselho de Administração da Petrobras. O magistrado destacou, também, que o atual presidente do Conselho é Almirante de Esquadra da reserva da Marinha, dizendo que “ainda que se trate de militares, não constitui um óbice à assunção do cargo”.





Explicações





O mesmo juiz federal determinou que Bolsonaro e a União explicassem a troca de comando da Petrobras . A liminar foi expedida na última terça-feira (22/02). Nessa quinta-feira (25/02), a Advocacia-Geral da União (AGU) defendeu a indicação do presidente da República.





“As alegações dos autores não passam de conjecturas e ilações, desprovidas de qualquer elemento fático robusto, prestando-se apenas para contribuir para o ambiente de conflagração política, especulação no mercado de capitais e insegurança jurídica, que se formou em torno de uma escolha legítima de substituição de um membro do Conselho de Administração da Petrobras”, disse o órgão.





Na última sexta-feira (19/02), Bolsonaro indicou o nome do general Joaquim Silva e Luna para substituir Roberto Castello Branco no comando da Petrobras. Uma das insatisfações do presidente com Castello Branco foi o recente reajuste no preço dos combustíveis promovido pela estatal, que acompanha a política internacional de valores e o dólar para estabelecer as cifras.

