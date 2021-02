Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho é internado em BH

Rogério Marinho esteve reunido com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, nesta quinta-feira (25/02) (foto: Pedro Gontijo / Imprensa MG)









Na tarde desta quinta-feira, Marinho se reuniu com Zema, na Cidade Administrativa, para apresentar o Programa Águas Brasileiras, para atrair investimentos que possam alavancar iniciativas de recuperação de áreas degradadas com o uso de tecnologias avançadas. Entre os projetos de preservação dos recursos hídricos e recuperação das bacias brasileiras, está a do São Francisco, que nasce em Minas.





Marinho também esteve na Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), onde se reuniu com o presidente da entidade, Flávio Roscoe e com empresários do setor de mineração.

O ministro do Desenvolvimento Regional,, foi internado em Belo Horizonte nesta quinta-feira (25/02). Marinho, que cumpria agenda na capital mineira com o governador de Minas Gerais,(Novo), e com empresários, sentiu fortes dores na articulação do ombro e buscou atendimento no, na Região Centro-Sul da cidade. A informação foi divulgada pela "Rádio 98 FM" e confirmada pelo