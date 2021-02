Amoêdo crítica Novo por votar contra prisão de Silveira: 'Decepcionante'

João Amoêdo, ex-presidente do NOVO, critica partido (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/Divulgação)

Como filiado do NOVO, discordo do voto da bancada que foi contra a manutenção da prisão do deputado bolsonarista.

É decepcionante, também, que o partido não seja oposição ao desgoverno que temos hoje.

Não era esse o papel que imaginávamos para o NOVO quando da sua fundação. — João Amoêdo (@joaoamoedonovo) February 20, 2021

Em sua rede social, o empresário João Amoêdo, ex-presidente do partido NOVO, criticou a posição do partido em relação à prisão do deputado federal bolsonarista Daniel Silveira (PSL-RJ), decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), depois de o parlamentar divulgar um vídeo com exaltações à ditadura militar e fortes críticas e ameaças a ministros da Corte. 'Decepcionante', publicou.Por mais de 10 anos,esteve à frente do NOVO, sigla que nasceu com um partido político inovador e com o compromisso de não abraçar a chamada velha políticia. Agora, já fora da presidência da sigla, depois de receber 2,7 milhões de votos na eleição para presidente da República, em 2018, não esconde a decepção com os rumos que o partido segue.Para Amoêdo, 'como filiado do NOVO,do voto da bancada que foi contra a manutenção da prisão do deputado bolsonarista'. Longe da presidência do partido, o empresário continua vinculado como integrante do conselho curador da Fundação Brasil Novo.