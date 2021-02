Menos de dois meses da posse, prefeito e vice de Três Corações rompem

Prefeito e vice prometeram gestão compartilhada nas eleições, romperam, mas continuam trabalhando juntos na prefeitura (foto: Reprodução de Internet)

Menos de dois meses depois de tomar, oe vice de, no Sul de Minas, rompem apolítica. Gordo Dentista e Nadico foramcom 54,85% dos votos. O estopim foi um áudio divulgado pelo prefeito aos produtores rurais da cidade. Opolítico ganhou as redes sociais.

O prefeito José Roberto de Paiva Gomes, conhecido por Gordo Dentista, e o vice Reinaldo Vilela Paranaiba Filho, o Nadico, venceram a eleição municipal do ano passado com 54,85% dos votos. A harmonia entre eles, no entanto, durou pouco.

“Ele vem criando muitas situações constrangedoras, inventando mentiras absurdas ao meu respeito. Puramente presto para justificar suas atitudes deploráveis, maldosas. Muito diferente do que ele próprio fez questão de ressaltar durante a campanha, sobre minhas virtudes pessoas e profissionais", afirmou Nadico.O vice-prefeito afirma ter sido usado pelo ex-companheiro de chapa: "O compromisso que ele assumiu comigo e com milhares de pessoas: de que teríamos uma gestão compartilhada, um só gabinete. Foi tudo mentira. Ardilosamente arquitetada em sua mente sombria. Com um único objetivo de me usar e também a milhares de pessoas para sua ganância elo poder. Agiu de má fé e age comigo de forma covarde e rasteira. Evita sempre a conversa pessoal e franca. Cara a cara olho a olho. Preferindo mandar recados pelas pessoas, por áudios e vídeos”.

O estopim do racha político foi um áudio de Gordo Dentista aos produtores rurais. “Resolvi dizer que alguns de vocês estão com dó do nosso amigo vice-prefeito. Não precisa ter dó não. Porque vocês estão comendo gambá errado. Não é a pessoa que aparenta ser. Já aprontou comigo poucas e boas.”

A situação ganhou as redes sociais e teve desaprovação de muitos moradores de Três Corações.

“O prefeito de Três Corações, Gordo Dentista, chegou ao ápice da sandice; despejou da prefeitura o seu vice-prefeito, Nadico, e além das retiradas dos móveis trancou a sala e mandou trocar a fechadura”, diz trecho de um blog da cidade, o Blog do Paulão, que recebeu comentários de vários internautas da cidade.

Continuam trabalhando na prefeitura

A assessoria de imprensa da prefeitura não deu detalhes sobre o caso, mas confirmou que o prefeito e o vice continuam exercendo suas funções.

O Estado de Minas entrou em contato com Gordo Dentista, mas não obteve resposta.



Já Nadico disse que permanece trabalhando em seu gabinete, mas vem sendo ignorado pelo prefeito.

“Quem rompeu comigo foi ele. A situação aqui é muito delicada. É extremamente péssima para a cidade. Material de campanha seria uma gestão compartilhada. Teríamos um só gabinete. Temos áudios e vídeos de campanha relatando essa posição nossa", reclama.



Ele afirma que os dois não conversaram sobre a situação: "A única coisa que eu posso dizer é que, depois das eleições que vencemos, ele simplesmente, me ignorou e não me atendeu mais. Não teve gestão compartilhada. Até hoje, ele não teve a capacidade de conversar comigo pessoalmente para esclarecer. Eu o procurei diversas vezes e não consegui”.