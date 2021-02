Lira diz a Bolsonaro que Câmara deve confirmar prisão de deputado Silveira

O presidente Jair Bolsonaro recebeu na manhã desta quinta-feira (18/02) no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A conversa não estava prevista na agenda oficial do mandatário e, em meio aos assuntos tratados, Lira avisou ao chefe do Executivo que a Casa deverá prisão do deputado Daniel Silveira (PSL), seu fiel defensor. A informação é da Coluna da Mônica Bergamo.

Na quarta-feira (17/02), a Mesa Diretora da Câmara anunciou que determinou a imediata reativação do Conselho de Ética e representou contra Silveira junto ao colegiado. O parlamentar foi preso na terça-feira (16/02) pela Polícia Federal, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após publicar um vídeo com ofensas e ameaças contra osda Corte. Caso o Conselho de Ética conclua que houve quebra do decoro parlamentar, Silveira poderá enfrentar um processo de cassação de seu