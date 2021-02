COVID-19: prefeitos cobram do governo cronograma de vacinação em massa

Prefeitos cobram do governo federal um cronograma de vacinação (foto: Agência Brasil/Reprodução) capítulo da vacinação no Brasil, o país enfrenta a falta de imunizantes e a falta de um plano de vacinação. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) enviou, nesta terça-feira (16/02), um pedido ao governo federal cobrando o cronograma com prazos e metas estabelecidos por grupos para a vacinação contra a COVID-19. Em meio a mais umo país enfrenta a falta dee a falta de um plano de. Aenviou, nesta terça-feira (16/02), um pedido ao governo federal cobrando o cronograma com prazos e metas estabelecidos por









No documento, os prefeitos culpam “sucessivos equívocos do governo federal” na coordenação do enfrentamento à COVID-19 pelos erros ligados à condução do Plano Nacional de Imunização.





Segundo eles, a má condução está diretamente ligada à escassez e à falta de doses de vacinas em cidades de todo o país.





“Que o Brasil não soube lidar com a pandemia, não restam dúvidas, mas prefeitas e prefeitos, que sempre solicitaram e incentivaram a organização nacional, agora exigem respostas”, escrevem.





No texto, o grupo também critica o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na última sexta-feira (12/02), que flexibiliza a aquisição de armas e munições.

"Isso é um desrespeito com a história dos mais de 239 mil mortos e uma grave desconsideração com a população. Prefeitas e prefeitos reafirmam que a prioridade do país precisa ser, de forma inequívoca, a vacinação em massa."

Reunião





Foi solicitada pela Frente Nacional de Prefeitos uma reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mais de 130 governantes das médias e grandes cidades do país.





O ministro deve se encontrar nesta quarta-feira (16/02) com os governadores para discutir o cronograma de entrega de vacinas contra a COVID-19. O encontro foi divulgado no Twitter pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT). Os governadores devem cobrar de Pazuello rapidez na aquisição de novas remessas.

Na próxima quarta (17), teremos uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e o Fórum dos Governadores do Brasil para tratar sobre o cronograma de entrega de vacinas até o mês de abril. %u2014 Wellington Dias (@wdiaspi) February 14, 2021





Segundo Dias, será discutido na reunião o financiamento de UTIs em 2021 e também a situação da Sputnik V, vacina desenvolvida na Rússia.





Leia a nota da FPN na íntegra:





"Os sucessivos equívocos do governo federal na coordenação do enfrentamento à COVID-19, e também na condução do Plano Nacional de Imunizações, estão diretamente ligados à escassez e à falta de doses de vacinas em cidades de todo o país. Que o Brasil não soube lidar com a pandemia, não restam dúvidas, mas, prefeitas e prefeitos, que sempre solicitaram e incentivaram a organização nacional, agora exigem respostas.





É urgente que o país tenha um cronograma com prazos e metas estipulados para a vacinação de cada grupo: por faixa etária, doentes crônicos, categorias de profissionais etc. Disso depende, inclusive, a retomada da economia, a geração de emprego e renda da população.





A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) solicitou, no dia 14 de janeiro, em reunião entre o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mais de 130 governantes das médias e grandes cidades do país, encontros para o acompanhamento das imunizações no país. Na ocasião, ficou acordado que a cada 10 dias o ministro se reuniria com a comissão de prefeitos. Desde então, passados mais de 30 dias, nenhum agendamento foi feito.





Por isso, a FNP reitera que não é momento para discutir e avançar com a pauta de costumes ou regramento sobre aquisição de armas e munições. Isso é um desrespeito com a história dos mais de 239 mil mortos e uma grave desconsideração com a população. Prefeitas e prefeitos reafirmam que a prioridade do país precisa ser, de forma inequívoca, a vacinação em massa."