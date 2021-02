Santana do Paraíso: Prefeito delegado opta por receber salário de policial

Bruno Morato (Avante), durante a campanha eleitoral 2020 (foto: Reprodução Redes Sociais)





Bruno Morato, 42 anos, foi eleito prefeito com 8.025 votos nas Eleições 2020. Declarou bens no valor de R$ 460 mil. Logo no início de sua gestão como prefeito, optou por não receber o salário de chefe do Executivo, que, segundo sua assessoria, seria de R$ 14.050,00. Como delegado de polícia, Morato recebe R$ 15.700,00.









Mesmo recebendo um pouco mais como policial, o prefeito, segundo sua assessoria, acredita que nos próximos meses, o salário de prefeito deva ser reajustado. Ainda assim, segundo ele, vai continuar recebendo como delegado de polícia.





Morato argumenta que a sua opção vai contribuir para o caixa de Santana do Paraíso. “Para o estado, essa despesa é irrelevante, mas para o município ela faz uma grande diferença, ainda mais para uma cidade que passa por uma limitação financeira, como a nossa”, disse.





A Prefeitura de Santana do Paraíso não informou o que será feito com o dinheiro economizado a partir do não pagamento de salários ao prefeito. A assessoria de Morato disse que em breve o prefeito vai divulgar a destinação da verba economizada a partir de sua opção salarial.

