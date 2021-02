'Casuísmo' da Lava-Jato tirou Lula da eleição, diz líder de Bolsonaro

“Nunca teve prisão em segunda instância no Brasil. Só teve para prender o Lula e tirá-lo da eleição. Foi um casuísmo”, disse Barros.

Pelas redes sociais, as falas já repercutem. Entre diversos posts, o do líder do partido Novo, que teoricamente é adversário de Lula, chama atenção.“Diariamente, o governo de Bolsonaro nos lembra na prática como era na época do PT. Infelizmente, pouco mudou", escreveu João Amoedo.