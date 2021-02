Doria bate boca com Constantino: ''Vassalo do Bolsonaro''

Reprodução da tela do bate boca ao vivo entre o governador de São Paulo, João Doria, e Rodrigo Constantino (foto: Reprodução/Jovem Pan)

Nesta terça-feira (02/02) o governador de São Paulo (PSDB), João Doria , e o comentarista políticose envolveram em um bate boca. Ao vivo, eles trocaram acusações durante Jornal da Manhã, da Jovem Pan.É possível notar ados dois protagonistas da discussão, que começou com Doria.Em direito de resposta solicitado por Doria, o governador começou com críticas contra o. Doria iniciou lembrando a fala de Constantino sobre estupro , que gerou polêmica e provocou a demissão do funcionário da rádio em novembro de 2020, o chamou de "vassalo do Bolsonaro".No jornal apresentado por Thiago Uberreich, Doria foi convidado para se defender das críticas de Constantino a respeito da fase vermelha do Plano São Paulo, em que proíbe o funcionamento de serviços não essenciais para tentar conter a proliferação da pandemia do coronavírus no estado."Muito obrigado, Thiago Uberreich e direção da Jovem Pan. Por dever de justiça, o mesmo tempo que Rodrigo Constantino nos fez críticas, nós usaremos para fazer a defesa, a defesa da vida, da ciência. E contrariar Rodrigo Constantino, um negacionista, ideólogo do [Jair] Bolsonaro, defensor de um governo homicida, como é o governo Bolsonaro", disse Doria.''Aliás, o mesmo Rodrigo Constantino que defendeu um estupro nas redes sociais, foi demitido da Jovem Pan e lamentavelmente voltou. Rodrigo Constantino, São Paulo defende a ciência, a saúde e a vida. Coisa que você e Jair Bolsonaro nunca fizeram, ao contrário, você e Bolsonaro sempre disseram que era uma gripezinha, um resfriadinho", alfinetou Doria.''Hoje, o Brasil contabiliza mais de 225 mil mortos por uma pandemia que poderia ter tido seu efeito minimizado, se não tivéssemos um governo negacionista e jornalistas, aliás, pseudo-jornalistas como você, defendendo terraplanismo e a ideologia ao invés de defender o povo e a vida das pessoas", continuou o governador."Foi aqui em São Paulo, Rodrigo Constantino, que viabilizamos a vacina. Aquela que você em várias vezes em comentários na Jovem Pan, você e Jair Bolsonaro desqualificaram, chamaram de 'vacina da China', 'vachina', 'vacina do Doriamas, mas é esta vacina, Rodrigo Constantino, que foi aprovada e qualificada pela Anvisa como uma vacina segura e eficaz", destacou o governador.Em seguida, Doria agradeceu novamente o âncora e a Jovem Pan pelo espaço, mas avisou que gostaria de outro tempo de resposta caso houvesse uma tréplica de Constantino. Como o comentarista já estava no ar, ele começou a responder o governador."Pode ficar no ar para escutar, governador. Eu entendo que você tenha ficado tão emotivo assim, porque eu apresentei fatos. E você vem de novo com essa tentativa de monopolizar as virtudes, a ciência e me atacar", começou Constantino.A partir daí,, Constantino e Doria começaram a bater boca, com interrupções constantes entre ambos.Constantino foi chamado de além de ‘vassalo de Bolsonaro”, ‘extremista, 'de extrema direita, com colocações absurdas, que contrariam a ciência’. "Você desrespeita a vida, quando defendeu um estupro'', disparou Doria. Nessa última acusação, Constantino rebateu: “Meus advogados estão adorando isso’, antes, ele comunicou ao governador que irá acioná-lo na Justiça.Entre outros xingamentos, Constantino chama Dora de ‘governador decadente’, que estaria ‘surtando’ ao fazer acusações de que o comentarista seria terraplanista.