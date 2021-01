Twitter classifica post de Onyx Lorenzoni como 'informação enganosa'

Publicação de Onyx Lorenzoni foi advertida como 'informação enganosa' pelo Twitter (foto: Marcos Corrêa/PR)

Uma mensagem publicada pelo ministro da Cidadania,, sobre o “tratamento precoce” dafoi classificada pelo Twitter como. Isso porque os medicamentos citados por Onyx, como azitromicina e hidroxicloroquina, não possuem comprovação científica para agir contra o

“Tratamento precoce agora também nos Estados Unidos, Jornal Americano de Medicina recomenda Hidroxicloroquina e Azitromicina no início do governo Biden, o Brasil já usa a (sic) meses e curamos mais de 8 milhões de pessoas. #FechadoComBolsonaro”, publicou.





Apesar de ter citado que o periódico recomendou os medicamentos no início do governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tomou posse na semana passada, a notícia é de agosto do ano passado. Também não há qualquer eficácia comprovada cientificamente sobre “tratamento precoce” contra a COVID-19.





Mesmo classificando o post de Onyx como “informação enganosa”, o Twitter ainda permite que os usuários continuem visualizando a mensagem e o vídeo.