Vídeo de carreata pró-Bolsonaro em 2020 viraliza como se fosse ato contra

Uma gravação mostrando vários carros adornados com bandeiras do Brasil e fazendo um buzinaço, acompanhada da afirmação de que se trata de um dos atos pedindo o impeachment de Jair Bolsonaro ocorridos no final de semana de 23 de janeiro, foi visualizada mais de 488 mil vezes nas redes sociais. Mas isso é falso: a sequência, na verdade, é de uma carreata a favor do atual presidente em maio de 2020.

“Brasília foi incrível #ForaBolsonaro” e “Carreata Gigante em Brasília pede FORA BOLSONARO”, são algumas das legendas que acompanham as publicações compartilhadas milhares de vezes no Facebook (1), inclusive pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT) em suas redes.

O vídeo circulou no Instagram (1) e no Twitter, onde usuários solicitaram a verificação do conteúdo, e também foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos.

Captura de tela feita em 25 de janeiro de 2021 de uma publicação no Facebook

Em 23 e 24 de janeiro foram registrados protestos e carreatas de ambos os lados do espectro político (1, 2, 3) contra o presidente Jair Bolsonaro e a favor de seu impeachment. Os manifestantes questionavam a gestão federal da pandemia de covid-19 e a demora na campanha de vacinação no país, que já registrou mais de 217 mil vítimas do novo coronavírus.

A gravação que circula nas redes como se mostrasse uma das carreatas deste mês de janeiro é, na realidade, de maio de 2020.

Uma busca reversa no Google pela captura de tela do vídeo obtida por meio da ferramenta InVid-WeVerify* mostrou que a sequência circula nas redes sociais ao menos desde 3 de maio de 2020.

Uma pesquisa pelos termos “manifestação + Bolsonaro + Brasília” e selecionando o intervalo de tempo de 1º de maio a 4 de maio de 2020 mostra várias matérias (1, 2) publicadas a respeito da manifestação ocorrida na capital federal em 3 de maio do ano passado.

Na cobertura do site Poder360, por sua vez, há um vídeo semelhante ao que agora viralizou nas redes sociais, mas intitulado “Manifestantes promovem carreata a favor de Bolsonaro em Brasília”.

Em uma comparação entre as duas sequências é possível notar os mesmos elementos, destacados abaixo:

Captura de tela feita em 25 de janeiro de 2021 de uma publicação no Facebook

Naquele momento, o Brasil já vivia a pandemia de covid-19 e os presentes no protesto criticavam o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

Bolsonaro condenou a ação de governadores, que haviam decretado medidas de isolamento social para evitar que o novo coronavírus se espalhasse.

Em resumo, é falso que este vídeo viralizado nas redes sociais mostrando carros com bandeiras do Brasil e fazendo um buzinaço tenha sido registrado em uma das carreatas do último final de semana contra o presidente Jair Bolsonaro. A sequência, filmada em maio de 2020, mostra um ato pró-Bolsonaro.

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisa da mesma em vários buscadores.